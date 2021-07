Campi Flegrei, lieve scossa di terremoto in mattinata

Poco prima delle 8,00 di questa mattina (alle ore 7,54 per la precisione) una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella zona dei Campi Flegrei. L'evento sismico di magnitudo 1.6, ad una profondità di circa 1 km, è stato rilevato dalla Sala Operativa dell'Osservatorio Vesuviano/INGV.

Il Comune di Pozzuoli ha diffuso un comunicato sull'accaduto: "L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1,6 ±0,3 in località Agnano-Pisciarelli. Il sisma si è prodotto alle 07:54, ora locale, alla profondità di 1,4 km. L’evento potrebbe essere stato avvertito come boato dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. L’amministrazione ribadisce alla cittadinanza il divieto di avvicinarsi all’area di emissione di fluidi di Pisciarelli per il pericolo di emissioni di fango ad alta temperatura come da ordinanza sindacale n.33/2021. Maggiori informazioni sui fenomeni in atto e sull’evoluzione del bradisismo di sollevamento che sta interessando da diversi decenni il territorio comunale, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV".