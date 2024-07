Dall'alba nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei

Diverse scosse in sequenza sono state registrate dall'Ingv nei Campi Flegrei all'alba di stamane. Lo sciame sismico, con scosse a circa 1 minuto di distanza l'una dall'altra, è stato preceduto da due movimenti nel cuore della notte. Da quanto si apprende, sono tutte di bassa intensità ma molto superficiali e per questo sono state chiaramente avvertite da alcune persone ed è iniziato il tam tam sui social.

L'ultimo evento risulta localizzato ai piedi di Monte Spina, in prossimità di via Domenico Giustino.

La nota del Comune di Pozzuoli

"L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 06:23, ora locale, (04:23 UTC) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 10 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md=1.4±0.3. Gli eventi con magnitudo Md≥1 sono attualmente in fase di localizzazione. In considerazione di quanto sopra esposto l’amministrazione comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno". Questa la comunicazione alla cittadinanza del Comune di Pozzuoli in una nota sui social.