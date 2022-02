Sciame sismico nei Campi Flegrei: registrate altre cinque scosse

"L’Osservatorio Vesuviano ci ha comunicato che a partire dalle ore 18:36 (ora locale) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Al momento sono stati registrati cinque eventi. I due più significativi, localizzati entrambi nel golfo di Pozzuoli, si sono prodotti, il primo alle ore 20:04, orario locale, alla profondità di 4.0 km, con magnitudo 1,9 e il secondo alle ore 20:05, orario locale, alla profondità di 4.8 km con magnitudo 2,2.

Nessuna segnalazione di danni o disagi da parte della popolazione è, al momento, pervenuta alla Centrale di Polizia Municipale che sta, comunque, effettuando una verifica sul territorio. Gli eventi potrebbero essere stati accompagnati da boati avvertiti dagli abitanti delle aree prossime alla costa. In considerazione di quanto sopra esposto stiamo seguendo insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli l’evolversi della sequenza sismica in atto e forniremo successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno in atto", fa sapere in una nota Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli, sull'ennesimo sciame sismico che colpisce i Campi Flegrei.