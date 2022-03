Terremoto Campi Flegrei, gente in strada: "Mai sentita una scossa così forte in questa zona"

Grande paura tra i cittadini per la scossa di terremoto registrata oggi pomeriggio - alle 15,14 - nei Campi Flegrei. L'evento sismico è stato avvertito non solo a Pozzuoli, ma anche a Napoli , da Posillipo ai piani alti del Centro, e in altri comuni della provincia come Giugliano e Marano. La scossa ha fatto registrare, secondo i dati dell'Osservatorio Vesuviano, una magnitudo di 3.5 ad una profondità di 2,7 chilomnetri.

Sono tante le segnalazioni giunte dai cittadini, anche via social. Alberto, ad esempio, scrive: "Mai sentita una scossa così forte". O, ancora, c'è chi parla di "Scossa tremenda durata una decina di secondi".

A Pozzuoli, inoltre, vengono segnalate persone in strada e danni ad alcune abitazioni. Non risultano, invece, feriti. Dopo la scossa che ha scatenato il panico ne sono state registrate altre due di intensità minore.