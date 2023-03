Terremoto Campi Flegrei, pericolo caduta massi dopo il sisma

Pericolo caduta massi dopo la forte scossa di terremoto, che si è verificata nella tarda serata di ieri nei Campi Flegrei alle 23.40, di magnitudo 2.8. Interrotta a tal riguardo una tratta delle linee ferroviarie flegree in provincia di Napoli dalle ore 11.18 di oggi tra Pozzuoli e Arco Felice. Fino ad avviso contrario i treni in partenza da Montesanto limitano la corsa a Pozzuoli, mentre da Arcofelice avranno origine le corse per Torregaveta.

"A causa del distacco di una porzione dei reperti archeologici presenti nella parte alta del costone di di Via Fasano, è interdetta la circolazione dei treni della Cumana sulla tratta Pozzuoli-Arco Felice e viceversa. Sono già iniziati gli interventi per la messa in sicurezza del muro contenuto dalla rete di protezione che ne ha impedito il crollo. L'Eav ha istituito un servizio navetta sostitutivo", fa sapere in una nota Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli.

La velocità del bradisismo e la sua evoluzione

A causare le continue scosse degli ultimi anni il fenomeno del bradisismo. La caldera dei Campi Flegrei è interessata, fin dagli anni ‘50, da significativi movimenti del suolo, fra cui il lento sollevamento tuttora in corso da quasi vent’anni. Questo fenomeno è chiamato bradisismo ed è caratterizzato da una sequenza di episodi di deformazione accompagnati da incrementi nell’attività sismica. L’obiettivo dello studio (“Data analysis of the unsteadily accelerating Gps and seismic records at Campi Flegrei caldera from 2000 to 2020”) è stato quello di comprendere la rapidità del fenomeno bradisismico e la sua possibile evoluzione. Inoltre, gli scienziati hanno indagato la presenza di fenomeni di periodicità negli episodi di deformazione del suolo e della sismicità più intensa.

A tal fine i ricercatori hanno analizzato matematicamente la velocità e l’accelerazione del sollevamento del suolo della caldera, il numero degli eventi sismici e la loro energia cumulativa anche comparando i dati registrati nel periodo 1983-2000 con quelli registrati nel periodo 2000-2020. Questa analisi ha permesso il riconoscimento di due andamenti temporali sovrapposti: una accelerazione su scala decennale e oscillazioni ricorrenti di varia frequenza.