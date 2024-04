Terremoti nei Campi Flegrei, i sindaci: "Lavori per la nuova via di fuga"

E' in corso una sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei, con tre scosse rilevanti di magnitudo tra 3.7 e 3.1 con epicentro nella Solfatara e nella caldera flegrea. I movimenti tellurici sono stati avvertiti in diversi quartieri partenopei, in particolare Vomero, Chiaia e Fuorigrotta, Pianura, Soccavo. Le scosse registrate dall'Ingv sono state diverse decine, anche di entità minore.

Il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni ha fatto un giro in città e ha incontrato i cittadini, per rassicurarli: "So che le scosse vi hanno spaventato, - commenta il primo cittadino - ma vi chiedo di mantenere la calma e di segnalare eventuali criticità ai numeri della Polizia Municipale al numero 081/8551891 e delle Protezione Civile al numero 081/18894400".

Vie di fuga

"Non ci sono danni, ci sono state numerose scosse anche di magnitudo significative, abbiamo ricevuto diverse chiamate dai cittadini per avere informazioni e chiarimenti". Lo dice all'Adnkronos il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione. "Pochi giorni fa è stato approvato dopo 48 anni il Piano Urbanistico Comunale che consentirà i lavori per l'arretramento della stazione di Torregaveta e la realizzazione della più importante via di fuga per Bacoli e Monte di Procida, che attraversa le due città verso Pozzuoli. E' una strada di sette metri di larghezza immaginata negli anni '80, saranno investiti oltre 30 milioni di euro, si tratta di una via di fuga importantissima per oltre 40 mila persone".