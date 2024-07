Torna a tremare la terra ai Campi Flegrei. Frana costone a Monte di Procida

Il comune di Pozzuoli annuncia che l’Osservatorio Vesuviano ha rilevato l'inizio di un nuovo sciame sismico ai CXampi Flegrei. Stando agli ultimi aggiornamenti, la scossa più forte è stata registrata questa mattina alle 11,57, con una magnitudo di 2.6. La scossa è stata avvertita anche dalla popolazione e tante sono le segnalazioni sui social.

Questo il post del comune di Pozzuoli: "L’Osservatorio Vesuviano ci ha comunicato che a partire dalle ore 11:57 è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare Md = 2.6 ± 0.3".

Segnalata la frana di un costone a Monte di Procida, che però non avrebbe causato feriti, ma solo tanto spavento tra i bagnanti.

Oltre 600 scosse in un mese

"Durante il mese di giugno 2024 nell'area dei Campi Flegrei sono stati registrati 612 terremoti con una Magnitudo massima=3.7±0.3. Di questi, 561 eventi (il 91.7% del totale) hanno avuto una magnitudo minore di 1.0 o non determinabile a causa della bassa ampiezza del segnale non chiaramente distinguibile dal rumore di fondo, 43 eventi (il 7% del totale) hanno avuto una magnitudo compresa tra 1.0 e 1.9, 4 eventi (lo 0.65% del totale) hanno avuto una magnitudo compresa tra 2.0 e 2.9 e 4 evento (lo 0.65 % del totale) hanno avuto una magnitudo ≥3.0. In totale sono stati localizzati 493 eventi (circa l’ 81% di quelli registrati), ubicati prevalentemente tra Pozzuoli, Agnano, l’area Solfatara-Pisciarelli, Bagnoli e nel Golfo di Pozzuoli, con profondità concentrate nei primi 3 km e profondità massima di circa 4 km. Dalla metà di aprile 2024 il valore medio della velocità di sollevamento nell’area di massima deformazione è di circa 20±3 mm/mese alla stazione GNSS di Rione Terra (RITE). Il sollevamento registrato alla stazione GNSS di RITE è di circa 129 cm da novembre 2005, di cui circa 10.5 cm da gennaio 2024. I valori massimi di temperatura superficiale della serie temporale IR nelle aree di Pisciarelli e Solfatara mostrano andamenti stabili. I parametri geochimici confermano i trend pluriennali di riscaldamento e pressurizzazione del sistema idrotermale. Il flusso di CO2 dal suolo nell'area della Solfatara si conferma essere elevato, stimato in circa 5000 t/d, valori comparabili a quelli che si ritrovano nel plume di vulcani attivi a degassamento persistente", rende noto l'Osservatorio Vesuviano che monitora i Campi Flegrei.