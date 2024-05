Terremoto, carcere di Pozzuoli evacuato. Si cerca sistemazione per 140 detenute. A Napoli riaprono le scuole

Sono 140 le detenute in corso di trasferimento dal carcere femminile di Pozzuoli verso altre strutture detentive della Campania. Un'ala della casa circondariale è stata inibita a causa delle forti scosse di terremoto registrate da ieri sera. Nel corso della notte, su richiesta della Direzione della casa circondariale puteolana, sono intervenuti il personale dell'ufficio tecnico e la protezione civile del comune di Pozzuoli, che hanno inibito parte della struttura detentiva. Alcune decine di detenute saranno trasferite in altre carceri femminili.

Si susseguono a ritmo serrato le riunioni in Prefettura e nei Comuni. In mattinata conferenza stampa sia del prefetto Di Bari che del sindaco Manfredi. Di Bari parlerà ancora alle 18. "Mi rendo conto della preoccupazione e della tensione, ma bisogna anche rendersi conto che dobbiamo vivere questa situazione con molta serenità - ha affermato il prefetto - So che è difficile, ma il nostro messaggio non può che essere questo. Solo in un contesto di massima serenità potremo fare tutte le attività possibili per evitare panico e paura. La disponibilità del Governo è totale - ha spiegato - e c'è uno scambio di attività e interlocuzione per venire incontro a eventuali ulteriori esigenze della popolazione".

Gli ha fatto eco il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: "Dobbiamo in tutti i modi evitare che la normale paura, una paura assolutamente comprensibile, una preoccupazione concreta e reale, si trasformi in panico. Per far questo dobbiamo necessariamente informare i cittadini, e noi cerchiamo di farlo nella maniera più ampia possibile. Dobbiamo tutti insieme essere capaci di fare una comunicazione corretta e non allarmistica, e dobbiamo lavorare per convivere con questa situazione di bradisismo. E' importante gestire le situazioni di emergenza con cui conviveremo per mesi. Dobbiamo garantire la sicurezza a cittadini che parte dalla valutazione della sicurezza degli edifici pubblici. Su quelli privati è in corso un'indagine della Protezione civile nazionale la cui prima fase si concluderà a giugno".

Intanto, Manfredi ha anche annunciato che nella giornata di domani, 22 maggio, le scuole delle Municipalità 9 e 10, quelle dei quartieri di Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura e Soccavo, apriranno regolarmente.