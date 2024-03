Campi flegrei, l'allarme: "Accelerare sulla verifica degli edifici"

“La scossa di stamattina di magnitudo 3.4 ha generato paura tra i cittadini che, nelle aree vicino all'epicentro al confine tra Pozzuoli e Napoli, sono scese in strada. Non bisogna più perdere tempo con l'attuazione delle misure previste dal Decreto 'Campi Flegrei'", lo dichiara il deputato flegreo del M5S, Antonio Caso.

"È da circa un mese che sollecito il Ministro Musumeci sul punto e finalmente lo scorso 26 febbraio, con circa due mesi di ritardo, è arrivato l'ok al piano straordinario di verifica della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e privati. Sbloccati da Giorgetti i 6,5 milioni per le verifiche ed i circa 37 milioni per i primi interventi sugli edifici pubblici strategici. Occorre utilizzare presto, accorciando i tempi previsti da cronoprogramma, e bene queste risorse e far partire immediatamente la campagna informativa per i cittadini”, conclude Caso.