Allerta bradisismo, incontro pubblico per rassicurare la popolazione

Si terrà lunedì 6 maggio alle ore 15.30, presso la Sala dell'Ostrichina del Real sito borbonico del Fusaro, a Bacoli, un incontro pubblico con la cittadinanza sul tema Bradisismo organizzato da Regione Campania, Dipartimento di Protezione Civile e Comune di Bacoli al quale prenderanno parte le massime autorità del sistema di Protezione Civile. Dopo i saluti del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, dell'assessore alla Sicurezza della Regione Campania, Mario Morcone, dell'assessore alla Protezione Civile del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, delegato del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli e del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, sarà dato spazio alle domande dei cittadini sulle tematiche connesse al fenomeno bradisimico, al rischio vulcanico e alle pianificazioni di protezione civile.

Per fornire un quadro esaustivo sui vari argomenti che saranno proposti, sia dal punto di vista scientifico che tecnico saranno presenti: il Capo del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Fabrizio Curcio, il suo Vice Titti Postiglione; il direttore generale della Protezione Civile della Regione Campania, Italo Giulivo; la direttrice del Dipartimento Vulcani dell'Ingv, Francesca Bianco; il direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, Mauro Di Vito; il presidente del Consorzio Interuniversitario Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Mauro Dolce con il responsabile scientifico dello stesso Centro, Andrea Prota e il responsabile scientifico del Centro di competenza della Protezione Civile Nazionale Plinius, Giulio Zuccaro. Obiettivo dell'iniziativa, che si inquadra nel Piano di Comunicazione alla Popolazione sul bradisismo sviluppato dalla Regione Campania nell'ambito del Decreto-Legge 140 del 12 ottobre scorso e approvato con delibera di Giunta Regionale della Campania numero 679/2023, è quello di offrire alla popolazione la possibilità di ricevere tutte le notizie utili relative al rischio ai Campi Flegrei. Saranno illustrate le misure previste dalla Pianificazione nazionale sul bradisismo e si farà il punto sullo stato di attuazione del decreto e sulle verifiche in essere.

Campi Flegrei: "registrate 27 scosse"

Il comune di Pozzuoli ha diffuso un secondo aggiornamento in merito allo sciame sismico in corso ai Campi Flegrei. L’Osservatorio Vesuviano ha informato che a partire dalle ore locali 19:44 di ieri, 29 aprile 2024, è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. In particolare, sono stati rilevati in via preliminare 27 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md=2.0±0.3

Il comune del napoletano, in una nota, ha riportato anche l'elenco degli eventi che hanno fatto registrare una magnitudo uguale o maggiore a 1. La scossa dello sciame sismico in questione con magnitudo più alta è stata registrata nella serata di ieri: alle 17,44 con magnitudo 2. Le scosse, come detto, sono andate avanti tutta la notte, ma la situazione è sotto controllo.

"L’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno", recita l'annuncio del comune puteolano.