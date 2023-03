Diverse scosse di terremoto in pochi minuti: sciame sismico ai Campi Flegrei

Poco dopo le 15 di oggi è tornata a tremare la terra ai Campi Flegrei. L'Osservatorio vesuviano, infatti, ha registrato una doppia scossa di terremoto (magnitudo 1,8 e 1,3) avvertite anche in diverse zone di Napoli e non solo a Pozzuoli. Tante le segnalazioni degli abitanti spaventati sui social.

Si tratterebbe di uno sciame sismico in corso. Al momento non si registrano danni a cose o persone. Queste le parole del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni: "L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 15:05 (ora locale) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei, con magnitudo massima preliminare Md = 1.8 ±0.3 Sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia Municipale".