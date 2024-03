Terremoto Campi flegrei, Ingv: "L'indicazione è che la crisi sta continuando"

"Si inquadra nella dinamica attuale" del bradisismo il terremoto di magnitudo 3,4 avvenuto stamattina nella zona ai Campi flegrei, alle 10.02. Il sisma, con epicentro a Bagnoli a 3 km di profondità, rientra secondo il vulcanologo Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nel fenomeno "di sollevamento del suolo che sta continuando, di degassamento da alcune aree, in particolare la solfatara Pisciarelli, e di una sismicità di energia generalmente bassa, con qualche evento più forte, come quello che è avvenuto questa mattina".

Per il direttore dell'Osservatorio Vesuviano, i terremoti che si stanno susseguendo da tempo ai Campi flegrei "stanno caratterizzando questa crisi bradisismica con ritmi che variano nel tempo, ma che ci danno un'indicazione che la crisi sta continuando".

"La scossa di questa mattina rientra nella normale attività di questa fase del bradisismo" è la frase - dello stesso tenore - con cui ha descritto la situazione il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, in un comunicato diramato un'ora dopo l'evento. "L’epicentro è stato proprio al confine con il Comune di Napoli - ha proseguito - e siamo costantemente in contatto con l’Osservatorio Vesuviano, che al momento non segnala evoluzioni significative del bradisismo. Non abbiamo avuto segnalazioni di danni o di particolari problemi. Nel frattempo grazie alla Legge sui Campi flegrei, continuiamo a lavorare in sinergia con la Protezione Civile, la Regione Campania, l’Osservatorio e gli altri Comuni della zona per mitigare i rischi e continuare a convivere con il bradisismo con la giusta attenzione ma con la dovuta tranquillità".

Il terremoto

Una forte scossa di terremoto si è verificata nell'area flegrea alle 10.02, avvertita chiaramente avvertito in gran parte della città di Napoli. Si è trattato di un fenomeno di 3.4 gradi di magnitudo e con epicentro in zona Bagnoli (Dazio) a 3 km di profondità.

Secondo le prime testimonianze ci sono state due scosse molto vicine, a pochissimi secondi l'una dall'altra ed entrambe particolarmente forti, anche se il tracciato dei sismografi di Ingv sembra "schiacciarle" in un singolo evento. Residenti nei minuti immediatamente successivi hanno raccontato come l'evento sia stato avvertito a Pozzuoli, Quarto, ma soprattutto nei quartieri napoletani di Bagnoli, Posillipo, Fuorigrotta, Rione Traiano, Soccavo, Pianura, Arenella.

Nella serata di ieri, alle 22.58 e alle 23.03, si erano verificate due scosse bradisismiche di magnitudo rispettivamente di 1.3 e 1.7 gradi nell'area della Solfatara. Quella di oggi, di magnitudo 3.4, è tra le più forti negli ultimi mesi in cui il fenomeno - diventato particolarmente preoccupante nello scorso autunno - sembrava essersi ridimensionato.

L'attuazione del Decreto Campi flegrei

È di pochi giorni fa la riunione in prefettura, sul tema Campi flegrei, cui ha partecipato anche il ministro della Protezione civile Musumeci insieme ai sindaci dell'area e all'assessore Cosenza per il comune partenopeo. La preoccupazione delle istituzioni è attuare il piano messo a punto dal cosiddetto "Decreto Campi flegrei" approvato lo scorso ottobre.

Da questo mese dovrebbe partire un piano di comunicazione sul bradisismo tra scuole ed eventi pubblici, poi sarà la volta del monitoraggio degli edifici (circa 16mila) che si stima possa durare intorno ai 6 mesi. Infine c'è da migliorare il piano di emergenza, con una probabile simulazione di evacuazione che dovrebbe tenersi nella seconda metà del 2024. Insomma: numerosi i punti in programma, ma tempistiche ancora molto poco definite.

Bisogna velocizzare le verifiche

Un'incertezza sui tempi che è stata oggi stigmatizzata dal deputato flegreo del M5S, Antonio Caso. “La scossa di stamattina di magnitudo 3.4 ha generato paura tra i cittadini che, nelle aree vicino all'epicentro al confine tra Pozzuoli e Napoli, sono scese in strada. Non bisogna più perdere tempo con l'attuazione delle misure previste dal Decreto 'Campi Flegrei'", ha dichiarato.

"È da circa un mese che sollecito il Ministro Musumeci sul punto e finalmente lo scorso 26 febbraio, con circa due mesi di ritardo, è arrivato l'ok al piano straordinario di verifica della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e privati. Sbloccati da Giorgetti i 6,5 milioni per le verifiche ed i circa 37 milioni per i primi interventi sugli edifici pubblici strategici. Occorre utilizzare presto, accorciando i tempi previsti da cronoprogramma, e bene queste risorse e far partire immediatamente la campagna informativa per i cittadini”, conclude Caso.