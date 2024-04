Sveglia con terremoto nei Campi flegrei: la scossa avvertita in tutta l'area

Gli abitanti dell'area dei Campi flegrei si sono svegliati per l'ennesima scossa di terremoto. Alle 6 e 20 i sismografi hanno fatto segnare una scossa di magnitudo 2.1. L'epicentro è stato registrato dall'Ingv nell'area del golfo di Pozzuoli.

La scossa è stata preceduta dal consueto boato ed è stata avvertita dagli abitanti delle cittadine dell'area flegrea. In molti hanno segnalato sui social la sveglia “alternativa” che li ha tirati giù dal letto per lo spavento. Tante le segnalazioni sui social. Al momento però non sono stati segnalati danni a persone o cose.