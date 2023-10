La terra trema all'alba: nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei

L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare che a partire dalle ore 05:58 (ora locale) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione della comunicazione, come informa anche il Comune di Pozzuoli, sono stati rilevati in via preliminare 10 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 (5 localizzati) e magnitudo massima Md=2.2±0.3.

L’Amministrazione Comunale puteolana fa sapere, inoltre, che insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Diverse le segnalazioni anche sui social da parte dei residenti spaventati.