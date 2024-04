Tre nuove scosse nei Campi Flegrei: tutte con epicentro nel parco sommerso di Baia

La scia bradisismica non accenna a diminuire. Sono giorni che si susseguono scosse, alcune più forti e altre di assestamento, con i residenti dei Campi Flegrei sempre più preoccupati

Dopo i movimenti tellurici di questa mattina, ecco che poco prima dell'ora di pranzo sono state registrate dall'Ingv altre tre scosse molto ravvicinate, tra le 12.17 (la più forte di magnitudo 2.3) e le 13.28. Tutte con epicentro nel mare, all'altezza del parco sommerso di Baia.

"Ci saranno esercitazioni"

"Non ci sono danni, siamo nella fase ordinaria del bradisismo in allerta gialla, mi attengo a quelli che sono i canali istituzionali, ci sono dati scientifici, tecnici degli enti preposti che rispettiamo'', è il commento del sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, a seguito del nuovo sciame sismico.

''Le attività programmate che hanno portato all'adozione del decreto legge Campi Flegrei vanno avanti in modo sinergico tra governo, protezione civile ed enti locali, a breve ci saranno anche le esercitazioni per la mitigazione del rischio'', racconta il sindaco di Pozzuoli. "La popolazione fino a qualche giorno fa era più tranquilla, certo le scosse ripetute con magnitudo importanti delle ultime ore non fanno stare sereni", conclude.