Notte di terremoti nei Campi flegrei, residenti spaventati

Tantissime segnalazioni in piena notte. Non hanno dormito sonni tranquilli molti residenti dell'area flegrea, che nelle ore appena trascorse hanno postato sui social network di aver sentito terremoti e di essere spaventati. Continua il periodo di scarsa serenità nella zona a Ovest di Napoli, dov'è - oramai da tempo - in corso una recrudescenza del fenomeno bradisismico.

Questa volta i terremoti registrati dall'Osservatorio Vesuviano sono stati principalmente due. Il primo, quello più forte, era di una magnitudo abbastanza alta per delle scosse di bradisismo, ovvero 2.6, ma si è verificato non troppo in superficie, a 3 km di profondità. L'evento, avvenuto alle 00.46 di oggi, ha avuto epicentro verso la fine di via Olivetti, non lontano dal Monte Nuovo.

Il secondo terremoto si è invece verificato a ridosso dell'alba, alle 3.56. Questo, di magnitudo 1.8, ha avuto epicentro a poche centinaia di metri (ancora più a ridosso del Monte Nuovo) rispetto al precedente, e a un profondità sempre di 3 km.

Le scosse seguono gli eventi bradisismici verificatisi nelle 24 ore precedenti, con scosse di 2.1 al mattino e 1.6 al pomeriggio della giornata di ieri.