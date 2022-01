Trema la terra ai Campi Flegrei: doppia scossa nel pomeriggio

Doppia scossa di terremoto, oggi pomeriggio, ai Campi Flegrei. La terra è tornata a tremare e sono state tante le segnalazioni - anche via social - di cittadini spaventati, anche se gli eventi non sono risultati dannosi. Non si registrano, infatti, danni a cose o persona, ma resta sempre alta l'allerta, con le istituzioni che monitorano la situazione di continuo.

Entrando nel particolare, secondo i dati diffusi dall'Osservatorio Vesuviano, la prima scossa è stata registrata alle 17.58, con magnitudo di 1.5 ad una profondità di 2 km; l'altro evento simsico, invece, è stato registrato alle 18.02, con una magnitudo di 1.6 ad una profondità di 1 km.