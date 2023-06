Tremano di nuovo i Campi Flegrei: forte scossa avvertita anche a chilometri di distanza

La scossa è di quelle che si sentono e anche parecchio. Ore 8.44, magnitudo 3.6, non proprio un a sciocchezza, con epicentro a Pozzuoli, stavolta sulla terraferma e non a largo, a una profondità di 3 chilometri. Tremano ancora i Campi Flegrei, dove secondo gli esperti si stanno verificando le scosse bradisismiche più forti degli ultimi 30 anni.

La scossa è stata abbastanza forte da essere avvertita non solo nei Comuni limitrofi come Bacoli, Quarto, Monte di Procida, Marano, Procida e, ovviamente, la periferia Ovest di Napoli, ma anche a 20 chilimetri di distanza, in provincia di Caserta, nei territori di Teverola, Gricignano, Casal di Principe e Carinaro.