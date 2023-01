/ Via Vecchia delle Vigne

Bradisismo nei Campi Flegrei, nuovo terremoto sveglia i residenti nella notte

Alle 2.28 della notte scorsa i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato l'evento come di intensità pari a 1.9 gradi della scala Richter, con epicentro in via Vecchia delle Vigne ad una profondità di circa 2 km