Trema la terra ai Campi Flegrei, decine le segnalazioni: "Ha tremato tutto"

Torna a tremare la terra ai Campi Flegrei. L'Osservatorio Vesuviano ha registrato l'evento alle ore 14.02 ad una profondità di 2,9 chilometri. La scossa ha fatto registrare una magnitudo di 2.0.

Tante le segnalazioni sui social. "Scossa forte proprio ora avvertita via pisciarelli dio mio come era forte", scrive un utente. "Forte e lunga", si legge in un commento. O, ancora, c'è chi scrive: "Sì, io sono morta".