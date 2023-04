Scossa all'alba, tremano i Campi Flegrei. Solo a marzo oltre 600 episodi

Un terremoto di magnitudo 2,7 è stato registrato nei Campi Flegrei poco prima delle 6 di questa mattina, 10 aprile. Precisamente, la terra ha tremato alle 5.54, con epicentro a Pozzuoli, tra Contrata Pisciarelli e il Rione Solfatara, a una profondità di circa 3 chilometri.

La scossa, seppur lieve, è stata avvertita in tutti i Comuni dell'area flegrea e anche a Nord di Napoli, in paesi come Mugnano, Qualiano e Calvizzano. Continua, quindi, l'attività sismica dei Campi. Come riporta l'osservatorio, solo nel mese di marzo sono state registrate 612 scosse, con un livello di allerta che resta giallo. Il sollvamento del suolo, dal 2016 a oggi, è stato di 73 centimetri.