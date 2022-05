Terremoto nei Campi Flegrei di magnitudo 2.1: è la scossa più forte da settimane

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 si è verificata nel pomeriggio di oggi venerdì 20 maggio 2022 nella zona dei Campi Flegrei tra Pozzuoli e i quartieri di Napoli Ovest. L'evento è avvenuto alle ore 18,40 alla profondità di 4 chilometri, con epicentro a mare.

A registrarla, i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano Ingv. È stata anche chiaramente avvertita da parte della popolazione residente nell'area, tra Bacoli, Arco Felice, Pozzuoli (tra via Napoli e via Vecchia Campana), Agnano e Bagnoli. Non si registrano danni a cose o persone.

La scossa è stata - come spesso succede per i fenomeni bradisismici - preceduta da un forte boato, e seguita da altri fenomeni minori all'interno quindi di quello che viene definito "sciame sismico". È la più forte delle ultime settimane.

Il post del sindaco di Pozzuoli

"Sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia Municipale e dei volontari di Protezione civile", ha scritto sui social Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli. "Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei", ha concluso il primo cittadino.