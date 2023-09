La scossa di terremoto in serata è stata la più forte degli ultimi 20 anni

La scossa di terremoto delle 19.45 che ha colpito la zona di Napoli e provincia è stata la più forte degli ultimi 20 anni con magnitudo 3.8, epicentro Solfatara a tre km di profondità nella zona Pisciarelli, secondo le stime dell'Ingv. Lo sciame sismico susseguente, ai Campi Flegrei, è stato avvertito in gran parte della città, soprattutto nella zona più vicina a Pozzuoli.

Ma il boato è stato sentito anche a Posillipo, Fuorigrotta, Vomero, Agnano. Qui si segnalano al momento distacchi di calcinacci dalle abitazioni. A Fuorigrotta molte famiglie sono scese in strada bloccando anche la circolazione stradale. A Pozzuoli sono stati segnalati black out di energia elettrica, il Comune ha già disposto il dispiegamento di tutte le risorse della Protezione civile. Tantissime le chiamate ai Vigili del fuoco per verifiche in diversi appartamenti che hanno subito crepe. Il terremoto è avvenuto tra l'altro durante la diretta della Tgr Campania.

Gente in strada, stop alle registrazioni in Rai

È stata avvertita anche negli studi Rai di Fuorigrotta la scossa di terremoto che poco fa ha fatto tremare Napoli. A sottolinearlo è il conduttore del programma “Reazione a Catena”, Marco Liorni. Con un tweet ha avvisato che le registrazioni della trasmissione si sono dovute fermare ma non ci sono stati altri problemi e i tecnici hanno mantenuto la calma.

#Terremoto a Napoli. Eravamo in registrazione di Reazione a Catena. Tutti hanno mantenuto la calma. — marco liorni (@marcoliorni) September 7, 2023

Il terremoto in diretta: le immagini negli studi napoletani (VIDEO)

La scossa di terremoto avvertita questa sera a Napoli non ha preso di sorpresa solo i cittadini. Anche negli studi televisivi è stata tanta la paura per l'improvviso “colpo” dato dal sisma. Dato l'orario, molte emittenti erano in diretta durante la scossa.

A cominciare dalla Rai dove era in onda in diretta l'edizione serale del Tgr. In studio c'era il giornalista Alessandro Di Liegro che ha annunciato la scossa mantenendo la calma nonostante si sia avvertito chiaramente il movimento anche delle camere mentre registravano.

Stessa capacità hanno dimostrato anche i colleghi di Canale 21 e Radio Crc, con gli studi nei pressi dell'epicentro e dove si è avvertito chiaramente il movimento della terra. Anche per loro grande calma e professionalità. Meno tranquilli sono stati gli spettatori dei cinema della zona. In molti sono scappati dalle sale in quei momenti concitati.

La Città metropolitana: “Nessuna criticità”

Dopo la scossa, la Città Metropolitana di Napoli in una nota fa sapere che "è in continuo contatto - attraverso il suo Consigliere Delegato alla Protezione Civile, Salvatore Flocco, che si è recato a Palazzo Salerno nelle immediatezze dell'evento tellurico - con la Prefettura di Napoli e, per suo tramite, con i reparti di Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. Fino a questo momento non si sono registrate criticità".