Terremoto a Napoli, Città Metropolitana: “Nessuna criticità”

Dopo la scossa di terremoto registrata intorno alle 19:45 a Napoli e nei Campi Flegrei, la Città Metropolitana di Napoli in una nota fa sapere che "è in continuo contatto - attraverso il suo Consigliere Delegato alla Protezione Civile, Salvatore Flocco, che si è recato a Palazzo Salerno nelle immediatezze dell'evento tellurico - con la Prefettura di Napoli e, per suo tramite, con i reparti di Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. Fino a questo momento non si sono registrate criticità".