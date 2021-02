Scossa di terremoto nella notte, cittadini impauriti: "Da anni non capitava con tanta forza nel Golfo"

Paura nell'area di Pozzuoli, dove una cossa di terremoto di magnitudo 2.2 della scala Ricther si è registrata alle ore 4,13 di questa notte. È possibile si tratti di un evento bradisismico, come da tempo spesso se ne verificano nella zona.

I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno rilevato il sisma a una profondità di 2 chilometri, con epicentro nel golfo di Pozzuoli.

In molti hanno avvertito nella zona l'evento, segnalandolo anche sui social network. "Una bella botta", ha scritto qualcuno, così come altri si sono riferiti al sisma definendolo "bruttissima sveglia". Un altro utente fa notare: "Erano anni che un un terremoto con una tale magnitudine non si verifica nella zona del Golfo di Pozzuoli".