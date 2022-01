Terremoto Campi Flegrei, Figliolia: "La scossa di ieri rientra nella fase di ripresa del bradisismo"

"Il terremoto di ieri delle 20.37 rientra in una fase di ripresa di attività del bradisismo di sollevamento", un fenomeno "già segnalato e che sta in questo momento proseguendo il suo corso". Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli, è intervenuto così a proposito della scossa avvertita ieri dalla popolazione dell'area flegrea, quindi dai Comuni a ovest di Napoli fino (soprattutto) ai suoi quartieri più periferici. Di magnitudo 2.3 e con epicentro nell'area del vulcano Solfatara alla profondità di 2.8 km, il terremoto è stato avvertito chiaramente da una grossa fetta di residenti.

"Secondo l'Osservatorio Vesuviano - spiega Figliolia - la velocità con cui il Rione Terra e la zona del porto si stanno sollevando è mediamente di circa 12 centimetri all'anno, una velocità raddoppiata rispetto a quella che abbiamo avuto dal 2018 alla metà del 2020. L'evento di ieri sera ha avuto un'energia leggermente inferiore a quelle registrate nel dicembre 2020. La sua durata però è stata maggiore e questo ha prodotto una più forte percezione del fenomeno, anche se non sono stati comunque riscontrati danni alle strutture. Abito a pochi passi dalla Solfatara e vivo sulla mia pelle ogni sussulto del nostro vulcano. Comprendo quindi fino in fondo lo stato d'animo di molti cittadini costretti a convivere con un fenomeno che è fonte di continua ansia e preoccupazione e avverto il forte desiderio e la determinazione a fare tutto quello che posso per alleviare il loro disagio".

Rivolgendosi ai cittadini di Pozzuoli, Figliolia spiega che "tra le carte che ho in mano per giocare questa difficile partita non ho un asso nella manica che mi consenta di eliminare alla radice il problema. So che questo stato di cose potrà proseguire anche nei mesi e negli anni a venire e da questo devo realisticamente partire. Quello che quindi posso fare, e vi assicuro che lo sto facendo con la massima determinazione, è tutto il possibile affinché tutti noi non siamo colti di sorpresa da qualsiasi tipo di situazione difficile. Non intendo in questo messaggio fare l'elenco delle iniziative che, su mia richiesta e indicazione, si stanno portando avanti per essere vicini alle esigenze dei cittadini e per essere in grado di fronteggiare qualsiasi situazione ci si possa presentare davanti. Lo farò però a breve perché giustamente molti cittadini desiderano essere informati in modo puntuale su questo. Per il momento mi limito ad assicurare che l'impegno mio e di tutta l'amministrazione comunale è ai massimi livelli dell'agenda di lavoro".

In conclusione il sindaco di Pozzuoli ricorda che "il 13 dicembre scorso si è tenuta la periodica videoconferenza coordinata dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile sullo stato dei vulcani Campani, trasmessa al Comune da Regione Campania il giorno 15 dicembre. A seguito di tale conferenza per i Campi Flegrei è stato confermato il livello di allerta vulcanica giallo. La condivisione serve a dire che ad oggi il fenomeno non manifesta alcuna variazione significativa, raccomandandoci di portare avanti le attività di pianificazione di emergenza".