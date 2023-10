Campi Flegrei, nuovi terremoti nella notte: scuole chiuse e verifiche in corso

Magnitudo 4, il secondo terremoto più forte - dopo quello della settimana scorsa, 4.2 - degli ultimi 40 anni tra Campi Flegrei e Napoli. La scossa delle 22.08 di ieri è soltanto l'ultimo tassello di una situazione che non si sa quanto sia preoccupante, ma che di certo sta preoccupando la popolazione residente.

L'epicentro è stato nella zona di via Pisciarelli, tra Solfatara e cratere degli Astroni, ad una profondità di 3 km. Si è trattato del primo e più forte evento di uno sciame sismico che è proseguito nella notte e apparentemente è ancora in corso: una seconda scossa di magnitudo 1 si è verificata alle 2.27, con epicentro nei pressi dell'Accademia Aeronautica a 1 km di profondità; una terza scossa di magnitudo 1 e profondità al di sotto del km si è verificata nella zona della Solfatara alle 3.53; una quarta e ultima, di magnitudo 2.2 e con epicentro a 1 km di profondità presso l'Accademia, si è verificata alle 4.15.

La prima scossa, quella delle 22.08, ha avuto la ribalta nazionale perché è stata avvertita in gran parte della città di Napoli (zona collinare, centro storico, lungomare, Posillipo) e addirittura alcune segnalazioni sono arrivate anche dall'hinterland a Nord della stessa.

Pochi danni ma molta paura

Per la prima volta, dall'intensificarsi del bradisismo, si sono registrati dei danni sebbene di lieve entità: come testimoniato soprattutto da un video che quasi immediatamente ha iniziato a circolare in rete, sul versante puteolano di Agnano - ovvero la zona dell'epicentro - si sono staccati dei grossi pezzi di cornicione da un edificio. Anche a Bagnoli l'intonaco esterno di un palazzo ha mostrato evidenti crepe. Il centralino dei vigili del fuoco di Napoli è stato subissato da telefonate, ma le numerose le segnalazioni erano praticamente nella totalità dei casi per paura e non per la reale necessità di interventi.

Molti residenti nell'area flegrea hanno raccontato, sui social, di non essere riusciti a prender sonno, o anche di aver lasciato le loro abitazioni e di essere andati a dormire in auto. In particolare nella zona dell'epicentro in molti sono saliti in auto e si sono allontanati. Come sempre più spesso accade in questi casi molti hanno tacciato le autorità di "non dire la verità" sulla scossa, sulla sua magnitudo, sulla reale pericolosità della situazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La risposta delle istituzioni

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che monitora il vulcano, attraverso il direttore dell'Osservatorio Vesuviano Mauro Di Vito ha invitato alla cautela. "Si è trattato di un terremoto superficiale - ha spiegato alla stampa Di Vito - le persone lo hanno sentito bene soprattutto nell'area di Agnano, più vicina all'epicentro. Ci aspettiamo anche altri eventi, ma al di là di qualche calcinaccio caduto, allo stato non sembra ci siano danni importanti alle strutture. L'attività sismica prosegue e proseguirà. Su questo nessun dubbio. Il sollevamento del suolo continuerà. La difese da adottare consistono nei comportamenti corretti da tenere. Bisogna gestire la paura e fare tutte le verifiche del caso agli edifici. I terremoti non sono prevedibili ma posso assicurare che si sta facendo di tutto per mitigare gli effetti del sisma".

Oggi a Pozzuoli si verificheranno i danni. Gigi Manzoni, sindaco della cittadina puteolana, ha pubblicato sui social alcuni aggiornamenti col passare delle ore. "Crediamo che sia opportuno ancora una volta sospendere le attività didattiche e le attività sportive scolastiche, per attivare i controlli agli edifici e alle palestre - ha scritto verso l'una - le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private resteranno chiuse per consentire i controlli da parte dei nostri tecnici". "Non siete soli - ha quindi concluso - sarete aggiornati su eventuali novità, atteniamoci alle comunicazioni ufficiali". Intanto il concerto della fanfara dei carabinieri previsto oggi a Monterusciello è stato posticipato a data da definirsi.

Anche il sindaco di Bacolo Josi Gerardo Della Ragione ha pubblicato sui social un lungo messaggio per tranquillizzare la cittadinanza. "Si, è stata forte - sono state le sue parole - L’abbiamo sentita tutti. In tutta Bacoli. Ed in tutti i Campi Flegrei. Sono in costante contatto con l’Osservatorio Vesuviano, la Protezione Civile Regionale, la Prefettura di Napoli. E con i colleghi sindaci flegrei. È iniziato un nuovo sciame sismico. Ne abbiamo già vissuti in questi ultimi mesi. E ne vivremo ancora". A Bacoli, ha spiegato, "non registriamo danni a cose e persone. Non c’è gente in strada. È giusto manifestare le proprie preoccupazioni. Ma dobbiamo imparare a non cedere alla paura. Altrimenti vivremo danni peggiori di quelli dello sciame sismico ancora in corso. Siamo in monitoraggio costante sul territorio. Faremo un ulteriore controllo nelle scuole. Sarà anche un modo per parlare con i più piccoli, con le mamme, con i papà. Lo faremo sempre dopo le scosse più importanti. Per rassicurare sempre di più genitori, alunni, lavoratori. I nostri plessi scolastici sono stati interessati da tanti lavori di messa in sicurezza. E sono tra i luoghi più sicuri del nostro paese. Capisco però la paura. Per questo non esitate a scrivermi, a chiamarmi. Il mio numero personale è 3398766104. Io vivo qui insieme a voi". "Abbiate fiducia nelle istituzioni", è poi la conclusione del suo messaggio, "supereremo anche questa, siamo i Campi Flegrei".

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi non ha invece rilasciato dichiarazioni, ma diversi assessori delle 10 municipalità cittadine hanno sottolineato di essere in costante contatto con Palazzo San Giacomo sulla situazione. Al contrario degli altri principali comuni colpiti dal sisma quello di Napoli non ha deciso per una chiusura degli istituti scolastici nella giornata di oggi.

Sul "silenzio" di Manfredi è stato molto critico stamane Luigi de Magistris, ex sindaco della città. “Napoli trema, la gente è preoccupata, le istituzioni sono assenti - ha dichiarato - il sindaco non c’è, mentre come responsabile della protezione civile ha il dovere di informare la popolazione. E sabato scorso di notte un inferno di macchine ferme per ore nel traffico nella zona flegrea nel pieno di un gravissimo sciame sismico”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La riunione in Regione nel pomeriggio

Proprio ieri, convocata dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, si era tenuta una riunione in Regione sull'intensificarsi dei terremoti e del bradisismo più in generale. I partecipanti erano stati tra gli altri il capo della Protezione Civile regionale Italo Giulivo, il direttore generale della Sanità Nino Postiglione e i direttori generali dell’Asl Napoli 1 (Ciro Verdoliva), dell’Asl Napoli 2 (Mario Iervolino) e dell’Asl Napoli 3 (Giuseppe Russo).

Nell'occasione, dal responsabile della protezione Civile è stato confermato, anche sulla base dell’interlocuzione con gli organismi tecnico-scientifici e di controllo, che la situazione è monitorata 24 ore su 24 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Vesuviano. Nel corso dell’incontro, con l’obiettivo di integrare la prevenzione, è stata decisa una verifica sui piani già esistenti sul fronte dei trasporti e della sanità.