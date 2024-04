Doppio terremoto nella notte sveglia i residenti della zona Flegrea: le scosse dalle 3.47

Un nuovo terremoto ha, la scorsa notte, risvegliato i residenti della zona dei Campi Flegrei.

L'evento bradisismico questa volta si è verificato alle 3.47, e ha avuto magnitudo 2.4 con epicentro a 2 km di profondità nella zona di via Pisciarelli. Segnalazioni a proposito dell'aver avvertito il sisma vengono da cittadini di Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Marano, Monte di Procida e Napoli Ovest (Bagnoli).

Un secondo sisma è avvenuto pochi minuti dopo, alle 3.50, questo però di magnitudo 1.2. Questo secondo sisma - che invece non ha avuto molti riscontri da parte della cittadinanza in quanto a segnalazioni - ha avuto epicentro vicino al primo sia come localizzazione che come profondità.