Bradisismo, scossa nella notte avvertita fino a Bagnoli

Un evento con ogni probabilità bradisismico avvertito dalla popolazione si è verificato la scorsa notte nella zona dei Campi Flegrei. L'episodio è durato alcuni secondi e si è verificato alle 3.01.

Segnalato sui social da diversi residenti nell'area, che raccontano di averlo avvertito nella zona di via Pisciarelli così come nei pressi della Solfatara – dove pare fosse l'epicentro – e nel quartiere napoletano di Bagnoli, è anche evidente da quanto rilevato in tempo reale dall'osservatorio vesuviano.

Al momento non ne è stata resa nota la magnitudo, ma in questi casi si tratta di movimenti superficiali (epicentro non più profondo di 2km) e a bassa o bassissima magnitudo (tra 0 e 2 della scala Richter).