Scossa di terremoto e nubifragio sulla città: notte insonne per i napoletani

È iniziata con una scossa di terremoto la notte insonne dei napoletani. Intorno all'una, un sisma, di magnitudo 2.5 e profondità di tre chilometri, si è verificato nella zona dei Campi Flegrei ed è stato avvertito in varie zone della città. Si tratta dell'ennesima scossa avvertita in città dopo quella verificatasi anche in serata, intorno alle 8 e con epicentro sempre nell'area flegrea.

È proseguita poi con vento e pioggia soprattutto dalle quattro di notte in poi. Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto su Napoli e provincia con forti raffiche di vento accompagnate da imponenti scrosci d'acqua. Preoccupazione nella popolazione che ha segnalato sui social entrambi gli eventi naturali.