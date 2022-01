Scosse di terremoto nei Campi Flegrei: sciame sismico dalle 15.30

Uno sciame sismico, con ogni probabilità di natura bradisismica, è in corso nei Campi Flegrei. La prima scossa di terremoto, quella al momento più forte e maggiormente avvertita dalla popolazione, si è verificata intorno alle 15.30 di oggi.

Anche sul sito del monitoraggio in tempo reale dell'Ingv il sisma risulta registrato chiaramente dalle tre stazioni presenti in zona.

L'epicentro della principale scossa (di magnitudo decisamente bassa, ovvero 1,3) non è stato localizzato nella zona di via Pisciarelli, ma come riportato da Ingv - Osservatorio Vesuviano sul tratto di mare di fronte a via Napoli, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.81, 14.139 ad una profondità di 3 km.