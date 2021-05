Bradisismo Campi Flegrei, scossa alla Solfatara nella notte. L'allarme: "Forte odore di zolfo"

Ha svegliato alcuni residenti della zona, ed è stata avvertita chiaramente dalla popolazione sebbene a distanze non particolarmente significative dal suo epicentro. Una scossa bradisismica, la scorsa notte, è tornata a far tremare l'area dei Campi Flegrei.

L'Osservatorio Vesuviano lo ha classificato come terremoto di magnitudo 1.0 verificatosi alle ore 4:47 del 19/05/2021, con epicentro nell'area ad Ovest del cratere della Solfatara.

La scossa è stata avvertita nella zona di via Pisciarelli, nella zona della Solfatara alta, in quella di via vecchia San Gennaro, mentre non ci sono testimonianze provenienti dalla zona de La Pietra. In molti, inoltre, hanno segnalato un acre odore di zolfo più forte che al solito.