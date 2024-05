Traffico in tilt durante lo sciame sismico: c'è il concerto dei Pinguini tattici

Mentre i Campi Flegrei viveva quella che è stata la peggiore crisi bradisismica degli ultimi 40 anni, con 150 scosse nel giro di qualche ora, nel quartiere napoletano di Fuorigrotta il traffico è andato completamente in tilt: strade prese d'assalto e circolazione paralizzata.

Il motivo non è da ricercare nei tentativi di fuga dei cittadini preoccupati dell’evolversi della situazione, bensì nel concerto dei Pinguini tattici nucleari in scena al Palapartenope. Il deputato Francesco Emilio Borrelli (AVS) ha pubblicato una foto sui suoi canali social in cui mostra le lunghe code e la sosta in doppia e tripla fila.

Tutto normale per la zona Ovest della città dove tra locali di Coroglio e quelli di Fuorigrotta gli ingorghi sono all’ordine del giorno. Ma la concomitanza dell’evento musicale con lo sciame sismico ripropone con forza il tema delle vie di fuga inadeguate in caso di evento sismico o vulcanico.

Che cosa sarebbe accaduto se l’intensità delle scosse avesse suggerito la necessità di lasciare le zone interessate? La criticità era stata avanzata anche dai comitati di Bagnoli durante l’incontro pubblico che si è tenuto il 14 maggio scorso. “Come potete garantire l’evacuazione dei territori durante un terremoto se non riuscite neanche a garantire un traffico scorrevole durante il weekend con le discoteche aperte?” è stato chiesto. C’è da considerare che nella stessa zona c’è anche lo Stadio Maradona che mobilita decine di migliaia di persone quasi tutte le settimane. In quell’occasione, era intervenuto il sindaco Gaetano Manfredi, che aveva rassicurato sul fatto che era stata già trovata l’intesa con il Governo per l’adeguamento delle vie di fuga.

Risposte che non lasciano tranquilli i cittadini. Molti, infatti, ieri sera hanno deciso di dormire in automobile, non solo per prevenire crolli degli edifici ma anche per essere pronti a partire in caso la situazione fosse degenerata. Il 30 e 31 maggio sono previste prove di evacuazione. Sono le prime da 5 anni a questa parte. Le istituzioni stanno provando a recuperare anni di immobilismo nella prevenzione del bradisismo.