Cinquanta nuove scosse nei Campi Flegrei nell'ultima settimana. Suolo su di 20 cm nell'ultimo anno

Nella settimana dal 26 febbraio al 3 marzo 2024 nell’area dei Campi Flegrei, sono stati localizzati 50 terremoti, secondo le stime dell'Ingv. Il più forte domenica 3 marzo di magnitudo 3.4 con epicentro in zona Bagnoli (Dazio) a 3 km di profondità.

Dagli inizi del 2024 il valore medio della velocità di sollevamento nell’area di massima deformazione è di circa 10±3 mm/mese alla stazione GNSS di Rione Terra (RITE) "Non si segnalano variazioni significative dei parametri geochimici monitorati nel periodo di riferimento rispetto ai trend di aumento dei flussi e di riscaldamento del sistema idrotermale già noti. Il sensore di temperatura installato in una emissione fumarolica a 5 metri dalla fumarola principale di Pisciarelli ha mostrato un valore medio di ~95°C, temperatura di condensazione del fluido fumarolico. Nella polla di Pisciarelli permane la presenza del liquido", spiega in un rapporto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Il sollevamento del suolo registrato alla stazione GNSS di RITE è comunque di 116 cm a partire da gennaio 2011, di cui circa 20 cm da gennaio 2023.

Cosa potrebbe accadere: gli scenari attesi

Sulla base di tale aggiornamento, 'non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine. Eventuali variazioni dei parametri monitorati, che possano comportare una diversa evoluzione dei fenomeni sopra descritti, saranno oggetto di approfondimenti tempestivamente comunicati', conclude l'Ingv.

Decreto Campi flegrei

Di recente si è tenuta una riunione in prefettura sul tema Campi flegrei, cui ha partecipato anche il ministro della Protezione civile Musumeci insieme ai sindaci dell'area e all'assessore Cosenza per il comune partenopeo. La preoccupazione delle istituzioni è attuare il piano messo a punto dal cosiddetto "Decreto Campi flegrei" approvato lo scorso ottobre.

Da questo mese dovrebbe partire un piano di comunicazione sul bradisismo tra scuole ed eventi pubblici, poi sarà la volta del monitoraggio degli edifici (circa 16mila) che si stima possa durare intorno ai 6 mesi. Infine c'è da migliorare il piano di emergenza, con una probabile simulazione di evacuazione che dovrebbe tenersi nella seconda metà del 2024. Insomma: numerosi i punti in programma, ma tempistiche ancora molto poco definite.