“Tremo ma non ho paura”: la campagna d'emergenza contro il terremoto

"Tremo ma non ho paura". È la campagna di sensibilizzazione di 'Nessuno Tocchi Ippocrate', associazione di medici del 118 di Napoli, che pubblica su Facebook alcune direttive da seguire in caso di terremoto, con l'invito a condividerle. Ecco le indicazioni ai cittadini, preoccupati di nuove scosse dopo il bradisismo delle scorse settimane nell'area di Pozzuoli. - Mi raccomando, chiamate il 118 solo se ci sono feriti! - Per crolli o crepe rivolgersi ai vigili del fuoco chiamando il 115.

Saranno loro a chiamare il 118 in caso di necessità. - Vicino alla porta di casa mettete sempre una torcia poiché una delle prime cose che salta è la corrente elettrica! - Non sostate sulla riva del mare, dei fiumi e dei laghi per pericolo Tsunami. "E fidatevi di noi che di emergenza ne capiamo!", chiosa l'associazione.