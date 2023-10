Il terremoto di ieri sera non ha fatto dormire sonni tranquilli a molti residenti dell'area flegrea. La ripresa del bradisismo nella sua accezione più spaventosa, quella che ben ricorda chi abitava in zona già tra il finire degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, è resa continuamente evidente da scosse di terremoto nell'ultimo periodo non solo più frequenti, ma anche più intense.

Ci siamo confrontati sul tema con Diego Civitillo. Ex presidente della X Municipalità, ne è adesso consigliere di opposizione. Risiede nell'area flegrea, e di professione fa il geologo. Caratteristiche, tutte, che lo rendono probabilmente l'interlocutore ideale per un discorso che sia finalmente equilibrato, chiaro per i cittadini e fatto con cognizione di causa.

Iniziamo con la domanda probabilmente più ovvia dopo la scossa di ieri. Da residente nell'area flegrea, ma anche da geologo, quanto si può dire preoccupato?

“Da semplici cittadini non si può non essere preoccupati. Ma da geologo ho una percezione diversa di quanto sta succedendo. Sappiamo che territorio è quello dei Campi Flegrei, quali sono le sue condizioni geologiche. Qui c'è stata una crisi bradisismica tra gli anni '70 e '80, qui si sono in passato verificati eventi eruttivi anche particolarmente forti. Vivere su una delle più importanti caldere al mondo può significare situazioni di questo tipo, con le quali possiamo soltanto imparare a convivere. Il fenomeno bradisismico che stiamo vivendo ora continuerà, l'Ingv lo ha già evidenziato, e anzi potrebbe intensificarsi ulteriormente come già accadde anche negli anni '70 e '80 quando l'aumento del numero dei sismi e dell'innalzamento del suolo fu ancora più repentino che oggi”.

Invece, da consigliere della X Municipalità di Napoli, è soddisfatto di quanto sta facendo questo ente, o anche lo stesso Comune, per tranquillizzare la cittadinanza?

“No, non sono soddisfatto del lavoro che si sta facendo. Non lo sono perché con la cittadinanza le istituzioni stanno comunicando poco o nulla. C'è l'Ingv, l'Osservatorio Vesuviano, ci sono i sindaci dei comuni vicini. Ma la comunicazione del Comune di Napoli è estremamente carente. Un vuoto che ha due conseguenze molto importanti: da un lato la crescita della preoccupazione nei residenti e dall'altro il rincorrersi di fake news molto spesso catastrofiste”.

Ma al di là di come e cosa si sta comunicando ai residenti, nel concreto le istituzioni hanno preso in mano la situazione?

“Non si sta facendo quello che serve. C'è una distanza enorme tra l'attenzione che – almeno a parole – si sta dedicando a un piano di evacuazione, il quale scatterebbe nel caso gli enti preposti dovessero ritenere vicina un'eruzione, e la poca attenzione invece rivolta a come mitigare gli effetti di una crisi bradisismica. L'eruzione è un'eventualità che potrebbe verificarsi, certo, ma anche non verificarsi. La crisi bradisismica invece è concretamente in atto, ma non si sta facendo nulla per mitigarne gli effetti. Stanno impiegando una vita soltanto a organizzare degli incontri che come risultato danno qualche comunicato stampa, e ben poco di concreto”.

Cosa si dovrebbe fare invece?

“Quella attuale è una situazione che non prevede l'allontanamento della popolazione, perché non prevede terremoti di una portata tale da determinare il collasso delle strutture. Ha però comunque delle conseguenze: la paura tra i residenti ed eventuali dissesti statici che vanno monitorati. Serve un lavoro, in accordo con gli ordini professionali, di ingegneri, geologi, psicologi, perché ciascuno per la propria parte stimoli la popolazione alla resilienza. Bisognerebbe portare avanti campagne di informazione, a scuola, nelle assemblee pubbliche, sui social. Bisognerebbe controllare tutti gli edifici che insistono nella zona rossa. È un'idea che in molti stanno ribadendo, una proposta assolutamente di buonsenso, però questo è un lavoro lungo e costoso, che non si capisce chi dovrebbe fare e con quali fondi”.

Se le istituzioni latitano vogliamo provare noi a spiegare alla cittadinanza cosa andrebbe fatto? Qual è il primo consiglio che dà?

“Io sto consigliando di chiamare un ingegnere strutturista di fiducia perché si faccia verificare l'edificio in cui si abita, soprattutto se è uno di quelli costruiti prima della precedente crisi bradisismica. La maggior parte dei palazzi della città è stato realizzato nel dopoguerra, quindi prima delle norme antisismiche, e questo li rende meritevoli di controlli. I tecnici competenti, a verifiche ultimate, a quel punto possono dire se ci sono degli eventuali lavori di consolidamento da fare oppure no”.

“Un'altra cosa fondamentale è che le persone sappiano cosa fare in caso di terremoto. Sto assistendo in questi giorni a comportamenti anche scellerati. Ad esempio lo stesso video girato ieri sera ad Agnano, quello del crollo di calcinacci peraltro da un pezzo di cornicione che era già ammalorato, è stato ripreso da un luogo estremamente pericoloso. Quello è un comportamento da non tenere: è possibile vi siano ulteriori crolli, posizionarsi nei pressi dei calcinacci caduti è l'ultima cosa da fare”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ci sono altre cose che bisognerebbe evitare? Penso ad esempio a chi dopo scosse come quella di ieri scende in strada, o va a dormire in auto.

“La storia del bradisismo, confermata dagli studi di questi anni, è quella di eventi brevi e che non vanno oltre – circa – il quinto grado della scala Richter. Per intenderci, non stiamo parlando del terremoto classico, conseguenza della rottura di una faglia, e che quindi genera delle energie notevoli per delle durate notevoli. Un terremoto di 6 o 7 gradi che dura un minuto o un minuto e mezzo è evidentemente devastante per le strutture. Un terremoto di pochi secondi, di magnitudo 5 sebbene superficiale, può far collassare un edificio? Se costruito in maniera degna, no.

Il bradisismo insomma non è distruttivo nell'immediato per le strutture, quindi non è necessario uscire di casa, farlo non ha un'utilità reale. È qualcosa che le persone fanno per paura, per sentirsi più sicure, ma anzi non è neanche da escludere che così facendo non ci si metta ancora più in pericolo. Molto spesso chi scende di casa si ferma proprio al di sotto degli edifici, e il distacco di cornicioni, frontalini o intonaco ammalorato è la prima cosa che può avvenire dopo una scossa. È il tipo di comportamento che fa capire quanto ai residenti si sia spiegato poco del bradisismo".

Ed eccoci di nuovo a quanto poco venga tenuta informata la cittadinanza.

“C'è la scossa, si scende in strada. Dove bisognerebbe andare? Servirebbero dei punti di raccolta, delle aree che dovrebbero essere ampie e che dovrebbero essere in sicurezza, senza strutture che possano venire giù e rappresentare un pericolo per l'incolumità di chi staziona lì. Ce ne sono? Qualcuno ha spiegato ai residenti quali potrebbero essere? Sì, serve formazione, informazione. I comuni dovrebbero assoldare decine e decine di persone che possano andare nelle scuole, in strada, spiegare in modo capillare che cosa abbiamo di fronte. Ci sono delle attività che potrebbero creare una popolazione consapevole e in grado di gestire questo processo che rischia di essere lungo e ancora più intenso di quanto non sia già adesso. Se non lo facciamo l'alternativa è, come abbiamo già visto ieri, il panico generalizzato e controproducente”.