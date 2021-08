Terra dei fuochi, raffica di interventi dell'esercito

Dieci roghi, 254 persone identificate di cui 1 denunciata in stato di libertà, 172 veicoli controllati, di cui quattro sequestrati: questi i numeri di una settimana di presidio del territorio, nella Terra dei fuochi, nell'ambito dell'operazione Strade Sicure del raggruppamento Campania dell'esercito italiano. In particolare - si legge in una nota - nelle giornate del 29,30 e 31 luglio l'esercito è intervenuto su inizi di incendio con il successivo arrivo dei vigili del fuoco e delle forze di polizia nei comuni di Villa Literno, Gricignano d'Aversa, Giugliano in Campania e Acerra. Si sono inoltre svolte attività di controllo sul territorio per lo sversamento illecito di rifiuti a Napoli e Caserta.