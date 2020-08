Terra dei Fuochi, Don Patriciello: "Dopo 8 anni siamo allo stesso punto. Ci state uccidendo lentamente"

Don Patriciello, parroco di Caivano, ha pubblicato sul proprio profilo social alcuni versi di denuncia per la situazione gravosa vissuta dai residenti delle città che fanno parte dell'area della Terra dei Fuochi.

Dopo otto anni siamo allo stesso punto. se non peggio.

morir di puzza

ci state uccidendo

lentamente

miseramente

stupidamente

stiamo morendo

noi, i vostri vecchi amici

i vostri parenti

la vostra stessa gente

morir di puzza

che morte ignominiosa

che morte miserabile

che vergognosa morte

muoiono i nostri vecchi

muoiono i bambini

muoiono le donne belle

muoiono i vicini

puzziamo tutti ormai

puzzano le nostre case

puzzano le nostre strade

puzzano le nostre chiese

non fate piu’ gli ironici

non dite piu’ menzogne

ridiamo la speranza

a chi la va perdendo

mangiar dobbiamo tutti

ma è pane maledetto

pane che non sazia

pane avvelenato

pane velenoso

il pane che si impasta

col sangue dei fratelli