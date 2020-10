Covid, l'allarme di de Magistris: "In Campania solo 500 posti in terapia intensiva per 6 milioni di abitanti"

"Siamo partiti da 334 posti letto di terapia intensiva disponibili al 21 febbraio, siamo arrivati a circa 500 per tutta la Campania, che conta 6 milioni di abitanti. Dovrebbero essere 1500. Sono preoccupato per questo", denuncia il sindaco di Napoli Luigi de Magistris parlando a Radio24 dell'epidemia da Covid-19 in Campania.

"La Campania è ancora la regione che fa il minor numero di tamponi. La continua aggressività nei confronti dei ragazzi è anche nascondere responsabilità che il presidente (De Luca) ormai non puo' piu' nascondere. Sono preoccupato di questo. Non ci danno i dati sulla diffusione epidemiologica, nè ci dicono perchè facciamo pochi tamponi. Ci vedo approssimazione o malafede", spiega l'ex pm contrario anche alle paventate restrizioni anti movida che prevederebbero la chiusura anticipata dei locali per evitare assembramenti.