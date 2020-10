Campania anche oggi regione con più contagi in Italia: 18 nuovi ricoveri in ospedale (+ 1 in terapia intensiva)

In Campania sono 6.745 le persone attualmente positive al Covid-19. Di queste, 6.267 (+330) sono in isolamento domiciliare e 478 (+19) sono le persone ricoverate in ospedale, 439 (+18) in reparti ordinari e 39 (+1) in terapia intensiva, come si evince dagli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute. Oggi la Campania è la regione italiana con il maggior numero di casi, 392. Segue la Lombardia a 307. Molto distanziate le altre regioni, 264 positivi il Lazio e 223 la Toscana. 2499 i positivi totali in Italia il 2 ottobre.

De Luca nella consueta diretta Facebook del venerdì ha spiegato che il boom di contagi campani è dovuto alla capillarità dei controlli messi in campo per frenare l'epidemia, in particolare negli ospedali dove sono sottoposti a controllo tutti coloro che entrano nei presidi sanitari.

BOLLETTINO CAMPANIA DEL 2 OTTOBRE

Positivi del giorno: 392

Tamponi del giorno: 8.482

Totale positivi: 13.524

Totale tamponi: 612.784

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 463

Guariti del giorno: 42

Totale guariti: 6.315

I contagi e Napoli e Capri: il dettaglio

Sono 161 i nuovi positivi nell'Asl Na 1 (che comprende Napoli e Capri). Si registra anche un nuovo ricovero in ospedale e un nuovo decesso.