Cerca di lanciarsi nel vuoto da un'altezza di 15 metri, i carabinieri la afferrano in tempo salvandole la vita

Via Jannelli, 1.00 del mattino, una 40enne napoletana in stato confusionale scavalca il parapetto di recinzione presente sulla strada per lanciarsi nel vuoto da un'altezza di 15 metri. Sono minuti drammatici. Una pattuglia composta da due carabinieri la nota e interviene. La donna però non ne vuole sapere, si lascia cadere, ma i militari dell'arma riescono ad afferrarla e a evitare una morte certa. Con non poca difficoltà riescono poi a riportarla sul marciapiede, nonostante le sue resistenze, per poi affidarla alle cure dei sanitari.

Applauso liberatorio

Al salvataggio hanno assistito dai balconi e dalle finestre di casa decine di residenti che si sono poi sciolti in un applauso liberatorio nei confronti dei carabinieri quando la 40enne è stata tratta in salvo.