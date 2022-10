Nuova tragedia sul ponte dei suicidi: grave una ragazza

Nuova tragedia sul Ponte di San Rocco, noto come il ponte dei suicidi. All'ora di pranzo una ragazza si sarebbe lanciata dal ponte, dopo aver scavalcato il parapetto.

I residenti hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto i Vigili del Fuoco che stanno cercando di recuperare la ragazza che sarebbe ancora viva.

Intanto, la mancanza di barriere in alcuni punti del ponte torna a creare dibattito. La consigliera della Municipalità 3, Giuliana De Lorenzo nel dare la notizia ha scritto: "Chiusa via vecchia San Rocco per ennesimo tentativo di suicidio!!! I vigili, nostri eroi, stanno recuperando la ragazza, fortunatamente ancora in vita Anche questo ponte va assolutamente messo in sicurezza".