Tenta il suicidio sotto la metro: salvato dai vigili del fuoco

Nella stazione di Piazza Quattro Giornate della Metro 1, u n uomo, dell'apparente età di 40/50 anni, tra lo sgomento dei presenti si è lanciato sui binari mentre arrivava il treno.

Subito allertati i soccorsi e bloccata la circolazione dei treni. Sul posto è arrivata in tempo record la squadra Distaccamento Orientale dei Vigili del Fuoco. Per quanto incredibile, stando alle prime notizie, l'uomo sta bene e non ha riportato gravi conseguenze.