Scavalca un muretto e minaccia di lanciarsi nel vuoto: giovane salvata dai Carabinieri

Tragedia sfiorata a Lettere dove una donna ha tentato di lanciarsi da circa 8 metri di altezza. La donna era stata notata da alcuni residenti che l'avevano vista molto agitata. I carabinieri, giunti sul posto dopo la segnalazione, hanno cercato di avvicinarla, ma la donna ha scavalcato un muretto e minacciato di lanciarsi nel vuoto.

Non è chiaro il motivo, ma i Carabinieri sono riusciti - dopo quasi due ore - ad evitare il peggio. La donna continua ad essere agitata e i miltari suppongono che si trovi sotto effetto di stupefacenti. Nell'indagare, i Carabinieri hanno scoperto che alcune ore prima la giovane, insieme ad altre due persone, aveva trascorso qualche ora in un albergo di Lettere.

Quando raggiungono la camera trovano al suo interno un 46enne di Scafati già noto alle forze dell'ordine e una 31enne incensurata di origini venezuelane. Con loro anche 1 chilo e mezzo di cocaina e 3650 euro in banconote di vario taglio. Entrambi sono finiti in manette per detenzione di droga a fini di spaccio ma continuano le indagini per ricostruire a ritroso la storia dei tre.