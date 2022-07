Uomo trovato in una pozza di sangue: è giallo

Un uomo di 64 anni trovato a terra, davanti al portone di casa sua, con evidenti ferite da taglio. Quanto accaduto a Grumo Nevano, in viale della Rimembranza, è sembrato, in un primo momento, un giallo. E' stato necessario l'intervento dei carabinieri per svelare l'accaduto. Giunti sul posto dopo le 11, i militari hanno in poco tempo compreso che l'uomo non era stato aggredito, ma aveva tentato il suicidio colpendosi all'addome con un coltello. Il 64enne, incensurato, è stato individuato come persona che soffre di disturbi psichiatrici.