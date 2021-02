Orrore in strada, automobilisti assistono impotenti mentre si getta nel vuoto

Trentasei anni, un uomo residente a Pozzuoli ha provato stamane a togliersi la vita. Si trova ora ricoverato in gravi condizioni

Trentasei anni, un uomo nella tarda mattinata di oggi ha provato a togliersi la vita gettandosi dal cavalcavia della Variante Anas nei pressi dell'uscita Monterusciello Sud, direzione Napoli, a Pozzuoli. Al gesto hanno assistito diversi automobilisti senza che potessero fare nulla.

Residente nel quartiere popolare alla periferia del Comune flegreo, l'uomo è attualmente ricoverato all'ospedale Santa Maria delle Grazie, in gravi condizioni e prognosi riservata.

Secondo quanto si apprende, avrebbe riportato fratture agli arti ed una emorragia interna.

È precipitato per oltre 10 metri fino al selciato. Immediatamente soccorso da alcuni passanti, è poi stato condotto in ospedale da un mezzo del 118. Pare non abbia mai perso conoscenza.