Tentato omicidio all'esterno di una pizzeria a Napoli: fermato un uomo

La Polizia di Stato, nella giornata di venerdì, ha eseguito un decreto di fermo del pubblico ministero, a carico di una persona ritenuta gravemente indiziata dagli inquirenti di tentato omicidio commesso nella serata del 16 maggio scorso all'esterno di una pizzeria di viale Kennedy a Fuorigrotta.

L'uomo, sottoposto a provvedimento restrittivo, è un 49enne napoletano già noto alle forze dell'ordine, che per futili motivi legati ad una discussione sul posto di lavoro con un collaboratore più giovane, di anni 24, lo avrebbe colpito con un coltello ferendolo gravemente al torace ed alla schiena mettendolo in pericolo la vita.

Nello specifico i due protagonisti, pur lavorando fianco a fianco da cinque anni, avrebbero ingaggiato all'interno della pizzeria una discussione accesa, per futili motivi, che presto degenerava in una colluttazione. I due venivano divisi dagli astanti ma, poco dopo, al momento della chiusura dell'esercizio, nello spazio antistante al locale si riaccendeva la lite e il 49enne in possesso di un coltello, preso poco prima nella cucina del locale, avrebbe colpito con almeno due fendenti la vittima, stramazzata al suolo. Resosi improvvisamente canto della gravita dell'azione compiuta e delle ferite riportate dalla persona offesa, il pizzaiolo, con l'aiuto di un altro collaboratore dell'esercizio, riusciva a caricare il giovane sullo scooter delle consegne e a condurlo presso il pronto soccorso dell'ospedale "San Paolo", per darsi poi alla fuga, rendendosi irreperibile.

La vittima veniva trasportata presso l'ospedale Del Mare, dove era sottoposta nella tarda serata ad un delicato intervento chirurgico, con riserva di prognosi.

All'esito delle indagini svolte veniva rintracciato il presunto autore del reato ed emesso nei suoi confronti dal pubblico ministero, titolare del procedimento, un decreto di fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio aggravato dai futili motivi. II provvedimento eseguito è una misura pre-cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, da sottoporre a convalida del giudice ed avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.