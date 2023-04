Fornirono supporto per un tentato omicidio: in carcere due giovani dei Quartieri Spagnoli

I Carabinieri della Compagnia di Napoli Centro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea, nei confronti di due giovani dei Quartieri Spagnoli, rispettivamente di 21 e 25 anni. I due arrestati, già noti alle Forze dell’Ordine, sono ritenuti gravemente indiziati del reato di tentato omicidio.

I fatti contestati risalgono allo scorso 19 febbraio scorso quando, durante una lite avvenuta nei pressi di un locale di Piazzetta Montecalvario, mentre la zona era affollata dalla movida del sabato sera, vennero esplosi due colpi d’arma da fuoco contro un 42enne della zona, anche lui noto alle Forze di Polizia, che riportò gravi ferite al petto.

Per la vicenda lo scorso 25 febbraio era già stato arrestato un 26enne, ritenuto l’esecutore materiale dell’agguato. Per gli inquirenti i due giovani arrestati gli avrebbero fornito supporto morale e materiale, sia portando sia, dopo l'agguato, nascondendo l’arma utilizzata. Il 25enne e il 21enne sono stati tradotti nel Carcere di Poggioreale. Fondamentale per le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, le immagini di numerosi impianti di videosorveglianza acquisite dai militari dell'Arma, grazie alle quali è stato possibile ricostruire l'accaduto. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, i destinatari sono pertanto persone sottoposte ad indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.