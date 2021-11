Spedizione punitiva dopo una rissa tra "San Giovannesi" e "Barresi" - VIDEO

Tre i giovani fermati a Napoli con l'accusa di tentato omicidio aggravato, dopo una rissa all'esterno di un bar. Per gli inquirenti si tratta di un episodio da inserire nella faida tra bande che da tempo interessa l'area orientale della città. Nello specifico, giovani appartenenti ai gruppi dei "San Giovannesi" e dei "Barresi" sarebbero stati prima i protagonisti di una mega rissa e poi di una spedizione punitiva.

I fatti risalgono alla sera del 5 ottobre 2019, all’esterno di un locale in via Manzoni a San Giorgio a Cremano, in una zona nella quale erano presenti numerosissimi ragazzi. Parte la rissa durante la quale il gruppo dei “San Giovannesi” è riuscito ad avere la meglio su quello dei “Barresi” che, però, prima si allontanano per poi tornare armati - a bordo di due scooter - di almeno una pistola.

Da quel momento - come accertato dalle indagini della Polizia - sarebbe partita la spedizione punitiva. Dagli scooter vengono esplosi diversi colpi di pistola tra la folla, con il bersaglio dell'agguato che cerca di ripararsi dietro alcune auto parcheggiate. Per il fatto sono stati fermati tre giovani - due 18enni e un 17enne - tutti accusati di tentato omicdio aggravato dal metodo mafioso. L'ordinanza applicativa riguarda la misura custodiale in Istituto di Pena Minorile emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli.