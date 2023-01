Maresciallo libero dal servizio sventa furto nel parcheggio di un centro commerciale: due arresti

Nel parcheggio di un centro commerciale mancava poco alle 19 quando due uomini, in via Santa Maria a Cubito a Giugliano in Campania, stavano armeggiando sullo sportello di una Fiat 500. Spaccano uno dei deflettori, uno dei due sale in auto ma non fa in tempo a mettere in moto: un maresciallo dell'Arma dei Carabinieri, libero dal servizio, assiste alla scena e allerta la centrale operativa.

Arrivano in supporto i militari del nucleo radiomobile di Giugliano. I due non riescono a fuggire e finiscono in manette per tentato furto aggravato. Addosso attrezzi per lo scasso e una centralina per forzare le difese elettroniche delle vetture.

I due, di 26 e 34 anni, entrambi residenti a Napoli, sono ora in attesa di giudizio.